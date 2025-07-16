Громкая победа Казахстана: юные гении блистательно выступили на олимпиаде в Барселоне
Астанинские школьники вновь доказали, что казахстанская школа способна конкурировать с лучшими мировыми образовательными системами.
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Ученики специализированных школ Астаны достойно представили Казахстан на престижной International STEM Olympiad 2025, финал которой прошёл в Барселоне. В числе сильнейших школьников мира, собравшихся в столице Каталонии, блестящие результаты показали казахстанцы: они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, оставив позади сотни участников из более чем 30 стран. Подробнее – в материале коресспондента BAQ.KZ.
"Это была напряжённая, но вдохновляющая борьба умов. Наши ребята не просто решали сложнейшие задачи – они удивляли жюри нестандартным мышлением, глубиной понимания и настоящим научным азартом", – рассказала руководитель делегации Казахстана Нурила Омирзак.
В состав национальной команды вошли ученики специализированного лицея-интерната для одарённых девочек “Білім-инновация”.
Олимпиада охватывала направления математики, естественных наук, инженерии, технологий, программирования и искусственного интеллекта. Участие в финале стало возможным после прохождения онлайн-отбора и отборочного тура, и, по словам организаторов, соревнование собрало около 800 участников со всего мира.
Особенно отличилась Адия Ержанкызы, которая завоевала сразу две бронзовые медали – в направлениях science и математика.
"Для меня это было как научное приключение. Конечно, было сложно, но благодаря поддержке учителей и постоянным тренировкам, я справилась. Самое ценное – это опыт и ощущение, что ты представляешь свою страну на мировой арене", – поделилась Адия своими впечатлениями.
Наряду с ней высокие результаты показали:
- Серік Аяулым – золото в science, бронза в математике;
- Жолжаксы Мерей – серебро в science, бронза в математике;
- Дурсунова Асия – серебро в математике, honourable mention в science;
- Сыздыкова Томирис – бронза в математике, honourable mention в science;
- Пшанова Айгерім – бронза в математике, honourable mention в science;
- Елубай Зарина – бронза в математике;
- Еділхан Мариям, Болат Арайлым, Төлеген Аймерей – обладательницы бронз и почётных упоминаний в различных категориях.
Международная STEM-олимпиада проводится ежегодно и считается одной из самых престижных интеллектуальных арен среди школьников. Её миссия – развитие у детей критического мышления, креативности и навыков, востребованных в XXI веке.
"Эта победа – результат многомесячной подготовки, упорства и веры в собственные силы. Мы гордимся каждой участницей. Они не просто выиграли медали – они стали послами интеллектуального Казахстана", – подчеркнула Нурила Омирзак.
Финальный этап прошёл в Барселоне с 9 по 15 июля и завершился торжественной церемонией награждения. Победы астанинских школьниц укрепляют имидж Казахстана как страны с высоким интеллектуальным потенциалом и вдохновляют новое поколение на смелые достижения в мире науки и технологий.
Напомним, глава государства направил поздравительную телеграмму казахстанским школьникам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты на International STEM Olympiad 2025 в Барселоне и международной олимпиаде по химии в ОАЭ.
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