Ученики специализированных школ Астаны достойно представили Казахстан на престижной International STEM Olympiad 2025, финал которой прошёл в Барселоне. В числе сильнейших школьников мира, собравшихся в столице Каталонии, блестящие результаты показали казахстанцы: они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, оставив позади сотни участников из более чем 30 стран. Подробнее – в материале коресспондента BAQ.KZ.

"Это была напряжённая, но вдохновляющая борьба умов. Наши ребята не просто решали сложнейшие задачи – они удивляли жюри нестандартным мышлением, глубиной понимания и настоящим научным азартом", – рассказала руководитель делегации Казахстана Нурила Омирзак.

В состав национальной команды вошли ученики специализированного лицея-интерната для одарённых девочек “Білім-инновация”.

Олимпиада охватывала направления математики, естественных наук, инженерии, технологий, программирования и искусственного интеллекта. Участие в финале стало возможным после прохождения онлайн-отбора и отборочного тура, и, по словам организаторов, соревнование собрало около 800 участников со всего мира.

Особенно отличилась Адия Ержанкызы, которая завоевала сразу две бронзовые медали – в направлениях science и математика.

"Для меня это было как научное приключение. Конечно, было сложно, но благодаря поддержке учителей и постоянным тренировкам, я справилась. Самое ценное – это опыт и ощущение, что ты представляешь свою страну на мировой арене", – поделилась Адия своими впечатлениями.

Наряду с ней высокие результаты показали:

Серік Аяулым – золото в science, бронза в математике;

Жолжаксы Мерей – серебро в science, бронза в математике;

Дурсунова Асия – серебро в математике, honourable mention в science;

Сыздыкова Томирис – бронза в математике, honourable mention в science;

Пшанова Айгерім – бронза в математике, honourable mention в science;

Елубай Зарина – бронза в математике;

Еділхан Мариям, Болат Арайлым, Төлеген Аймерей – обладательницы бронз и почётных упоминаний в различных категориях.

Международная STEM-олимпиада проводится ежегодно и считается одной из самых престижных интеллектуальных арен среди школьников. Её миссия – развитие у детей критического мышления, креативности и навыков, востребованных в XXI веке.

"Эта победа – результат многомесячной подготовки, упорства и веры в собственные силы. Мы гордимся каждой участницей. Они не просто выиграли медали – они стали послами интеллектуального Казахстана", – подчеркнула Нурила Омирзак.

Финальный этап прошёл в Барселоне с 9 по 15 июля и завершился торжественной церемонией награждения. Победы астанинских школьниц укрепляют имидж Казахстана как страны с высоким интеллектуальным потенциалом и вдохновляют новое поколение на смелые достижения в мире науки и технологий.

Напомним, глава государства направил поздравительную телеграмму казахстанским школьникам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты на International STEM Olympiad 2025 в Барселоне и международной олимпиаде по химии в ОАЭ.