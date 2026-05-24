Громкие выстрелы прозвучали у Белого дома в Вашингтоне
Что известно об инциденте.
Сегодня 2026, 03:40
Фото: Istockphoto
В Вашингтоне возле Белого дома были слышны звуки выстрелов.
Журналисты, которые находились на месте слышали десятки выстрелов.
По данным ABC News, после сообщений о возможной стрельбе Секретная служба США очистила Северную лужайку Белого дома и усилила меры безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Стивен Ченг сообщил, что по состоянию на 16:00 по местному времени президент Дональд Трамп находился в здании Белого дома.
Местная полиция заявила, что ей известно о произошедшем инциденте, и сейчас проводится проверка.
Отмечается, что в начале мая в районе Белого дома уже происходил похожий инцидент со стрельбой. Тогда территория была оцеплена и один человек получил ранение.
