Полиция Алматы начала расследование по факту возможного насилия в отношении детей в одном из частных центров города. Речь идёт о центре «Феникс», расположенном в Алмалинском районе, где, по заявлениям родителей в социальных сетях, к детям с особенностями развития применялась физическая сила, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее в Instagram появились публикации, в которых утверждается, что в центре якобы систематически избивали детей. Родители заявили о наличии видеозаписей и призвали правоохранительные органы взять ситуацию на особый контроль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Феечка-Перизат🧚🏻‍♀️Журналист-юморист (@feye4ka)

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших возможному правонарушению, а также недопущение подобных фактов в дальнейшем», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются участники и свидетели, назначаются необходимые процессуальные действия.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции города Алматы. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц и принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

В полиции подчеркнули, что информация о ходе расследования будет сообщаться дополнительно.