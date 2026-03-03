«Бьют палками по голове» — в Алматы возбуждено уголовное дело после заявлений о насилии над детьми
Родители заявили о систематическом насилии над детьми в центре и призвали правоохранительные органы вмешаться.
Полиция Алматы начала расследование по факту возможного насилия в отношении детей в одном из частных центров города. Речь идёт о центре «Феникс», расположенном в Алмалинском районе, где, по заявлениям родителей в социальных сетях, к детям с особенностями развития применялась физическая сила, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Ранее в Instagram появились публикации, в которых утверждается, что в центре якобы систематически избивали детей. Родители заявили о наличии видеозаписей и призвали правоохранительные органы взять ситуацию на особый контроль.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших возможному правонарушению, а также недопущение подобных фактов в дальнейшем», — отметили в ведомстве.
В рамках расследования изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются участники и свидетели, назначаются необходимые процессуальные действия.
Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции города Алматы. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц и принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
В полиции подчеркнули, что информация о ходе расследования будет сообщаться дополнительно.
