В Караганде завершилось судебное разбирательство по делу трёх бывших сотрудников органов внутренних дел — граждан Б., Б. и К., которые добивались признания своего увольнения незаконным, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Они настаивали на восстановлении на службе и выплате заработной платы за время вынужденного прогула, утверждая, что нарушений не допускали, а дисциплинарное взыскание было чрезмерно суровым.

Как установил суд, инцидент произошёл в марте 2025 года. Истцы входили в состав следственно-оперативной группы и проводили следственные мероприятия, в ходе которых был изъят пистолет. Однако спустя некоторое время после первичного осмотра оружие исчезло с места происшествия. Этот факт послужил основанием для увольнения сотрудников за грубое нарушение служебной дисциплины.

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что действия истцов действительно содержали признаки ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Пропажа изъятого оружия была расценена как серьёзный проступок, создающий угрозу безопасности и подрывающий доверие к правоохранительной системе.

В решении суда отмечено, что согласно пункту 1 статьи 19 Закона "О правоохранительной службе" сотрудники несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей. Кроме того, подпункт 12 пункта 1 статьи 80 того же закона прямо предусматривает увольнение за грубое нарушение служебной дисциплины.

Районный суд №2 Казыбекбийского района отказал в удовлетворении требований в полном объёме. Апелляционная судебная коллегия оставила решение без изменений, подтвердив правомерность увольнения бывших сотрудников органов внутренних дел.