Научно-исследовательский центр "Молодёжь" при Министерстве культуры и информации РК возглавила Гүлісхан Нахбаева — международный женский гроссмейстер по шахматам, передает BAQ.KZ.

34-летняя Нахбаева родом из Шымкента. В её послужном списке — дипломы сразу трёх ведущих вузов страны: Южно-Казахстанского госуниверситета, КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Гумилева. Она — магистр филологии и доктор PhD по политологии.

В 2012 году Нахбаева первой среди казахстанок получила титул международного женского гроссмейстера по шахматам. Позже перешла на государственную службу: работала в системе образования — от управления школами до Администрации Президента, а с 2023 года занимала пост директора департамента креативных индустрий МКИ. Теперь перед ней новая задача — возглавить аналитическую работу по изучению потребностей, проблем и потенциала казахстанской молодежи. Центр "Молодёжь" занимается проведением социологических и прикладных исследований, а также формирует предложения по совершенствованию государственной молодежной политики.

До Нахбаевой центр в разное время возглавляли Юлия Кучинская, Талгат Калиев, Жанар Буканова, Айсулу Ерниязова и Олжас Бейсенбаев.