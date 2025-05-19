Гроза и пожарная опасность: почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.
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В Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Актюбинской, Атырауской областях, Жетысу и Мангистау.
Гроза, град и ветер – в ЗКО.
Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Кызылординской области.
Гроза и ветер – в СКО.
Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Жамбылской области.
В Шымкенте и Туркестанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Туман и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Карагандинской области и области Абай.
Гроза, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в ВКО.
Высокая пожарная опасность – в Павлодарской и Алматиснкой областях.
Ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Костанайской области.
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