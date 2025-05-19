В Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Актюбинской, Атырауской областях, Жетысу и Мангистау.

Гроза, град и ветер – в ЗКО.

Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Кызылординской области.

Гроза и ветер – в СКО.

Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Жамбылской области.

В Шымкенте и Туркестанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Туман и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Карагандинской области и области Абай.

Гроза, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в ВКО.

Высокая пожарная опасность – в Павлодарской и Алматиснкой областях.

Ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.

Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Костанайской области.