Во всех мегаполисах и областях Казахстана ухудшится погода. Ожидаются грозы, ветер, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.

Жителей Шымкента, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей – о грозе, шквале и ветре.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Жетысу и Жамбылской области.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Улытау, Актюбинской, Акмолинской и Карагандинской областях.

Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

В Мангистау – гроза, туман и высокая пожарная опасность.

В Атырауской области и ЗКО прогнозируются гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

Ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО. Также там объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

В области Абай – ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

В СКО ожидаются гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.

В Костанайской области – сильный дождь, гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.