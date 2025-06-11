Гроза и ветер: во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погоды на территории республики.
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Во всех мегаполисах и областях Казахстана ухудшится погода. Ожидаются грозы, ветер, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.
Жителей Шымкента, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей – о грозе, шквале и ветре.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Жетысу и Жамбылской области.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Улытау, Актюбинской, Акмолинской и Карагандинской областях.
Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
В Мангистау – гроза, туман и высокая пожарная опасность.
В Атырауской области и ЗКО прогнозируются гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
Ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО. Также там объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
В области Абай – ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
В СКО ожидаются гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.
В Костанайской области – сильный дождь, гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.
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