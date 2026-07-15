В Казахстане 15 июля сохраняется экстремально жаркая погода, однако в ряде регионов синоптики также прогнозируют грозы, шквалистый ветер, град и пыльные бури. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало жителей соблюдать меры безопасности, передает BAQ.KZ.

По данным РГП «Казгидромет», в столице температура воздуха сегодня достигнет +35…+39 градусов. При этом в Астане ожидаются гроза, шквал и усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Кроме того, в городе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы воздух прогреется до +35…+37 градусов, а в Шымкенте – до +40…+42 градусов. В обоих мегаполисах также сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров.

Синоптики предупреждают, что в отдельных регионах страны помимо сильной жары возможны грозы, шквалистый ветер, пыльные бури и град, что может осложнить дорожную обстановку и повысить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

В МЧС напомнили, что в условиях высоких температур особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Жителей просят не разводить костры в неположенных местах, не оставлять без присмотра источники открытого огня и быть максимально осторожными при отдыхе на природе.

Напомним, на фоне аномальной жары в Казахстане сохраняется повышенная вероятность возникновения природных пожаров. В ряде областей страны объявлена высокая, а местами – чрезвычайная пожарная опасность. Наибольшие риски прогнозируются в отдельных районах Кызылординской, Туркестанской, Жетісу, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской и других областей. Высокая пожарная опасность также ожидается в отдельных территориях Акмолинской области, области Улытау, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской областей и области Абай.