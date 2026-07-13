Казахстан накрывает волна пожарной опасности

В Казахстане сохраняется повышенная вероятность природных пожаров.

В ряде областей страны объявлена высокая, а местами – чрезвычайная пожарная опасность.

Наибольшие риски прогнозируются в отдельных районах Кызылординской, Туркестанской, Жетісу, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской и других областей.

Высокая пожарная опасность также ожидается в отдельных территориях Акмолинской области, области Улытау, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской областей и области Абай.

В связи с сухой и жаркой погодой специалисты предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность: не разводить костры в неположенных местах, не оставлять после себя тлеющий мусор и соблюдать правила безопасности на природе.

Спасательные службы продолжают мониторинг пожароопасной обстановки в регионах.