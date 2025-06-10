Гроза, жара и град: во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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Во всех мегаполисах и областях страны введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град, высокая пожарная опасность, жара, дождь и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Алматинцев предупредили о грозе. Астанчан – о грозе, град и ветре.
В Шымкенте и Туркестанской области – гроза, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Улытау, СКО, Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях.
Гроза и ветер – в области Жетысу и Алматинской области.
Ветер сохранится в Акмолинской области.
Гроза, ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Атырауской области и ЗКО.
Гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
В Мангистау – гроза, туман и высокая пожарная опасность.
Жителей области Абай предупредили о ветре, жаре и пожарной опасности.
В ВКО – ветер и высокая пожарная опасность.
Гроза, град и высокая пожарная опасность прогнозируются в Костанайской области.
Сильный дождь, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.
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