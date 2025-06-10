Во всех мегаполисах и областях страны введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град, высокая пожарная опасность, жара, дождь и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Алматинцев предупредили о грозе. Астанчан – о грозе, град и ветре.

В Шымкенте и Туркестанской области – гроза, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Улытау, СКО, Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Гроза и ветер – в области Жетысу и Алматинской области.

Ветер сохранится в Акмолинской области.

Гроза, ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Атырауской области и ЗКО.

Гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

В Мангистау – гроза, туман и высокая пожарная опасность.

Жителей области Абай предупредили о ветре, жаре и пожарной опасности.

В ВКО – ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза, град и высокая пожарная опасность прогнозируются в Костанайской области.

Сильный дождь, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.