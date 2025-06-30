Первые дни июля в Казахстане обещают быть по-настоящему непредсказуемыми, передает BAQ.KZ. По данным "Казгидромета", страну накрывает неустойчивая погода под влиянием циклона и связанных с ним фронтов. В некоторых регионах жара будет соседствовать с ливнями и даже градом.

На западе, севере и востоке синоптики прогнозируют дожди с грозами. В начале периода ливни и возможный град ожидаются на западе и востоке, а уже к концу - на северо-западе. Центр, юг и юго-восток страны, напротив, останутся преимущественно сухими.

Однако сухая погода не означает комфортную: на юге и юго-востоке воздух прогреется до +40...+44°C и +35...+39°C соответственно. В центре страны столбики термометров поднимутся до +38°C, а на севере — до +35°C, что редкость для этих широт.

На юге и западе возможны пыльные бури из-за усиления ветра, что создаёт дополнительный дискомфорт и потенциальные риски для здоровья.