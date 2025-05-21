  • 21 Мая, 23:31
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Грозился самосожжением: чем закончился протест на высоте в Костанае

Рабочие спустились после получения пакета.

Сегодня, 09:55
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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Фото: Кадр видео

20 мая в Костанае трое рабочих забрались на строительную платформу многоэтажного дома на улице Победы, 70А и устроили акцию протеста, заявив о невыплате заработной платы. Один из них угрожал совершить самосожжение, если его требования не будут выполнены, передаёт BAQ.KZ. 

Мужчины держали в руках плакаты с надписями на казахском языке: "Нужна помощь" и "Пусть деньги будут отданы". Один из протестующих заявил, что планирует начать прямую трансляцию, а также дал "срок" — два часа до возможного самоподжога. Он также упомянул, что у него есть дети, которых нечем кормить.

На месте происшествия были задействованы экстренные службы, полиция, спасатели, а также представители строительной компании. По данным пресс-службы ДП Костанайской области, причиной конфликта стала невыплата аванса со стороны подрядчика.

Вскоре после начала протеста мужчинам с земли передали пакет, предположительно с деньгами, пишет "НГ".

После этого все трое спустились с платформы. Что именно было в пакете, официально не уточняется.

Теперь в обществе растут опасения, что рабочих могут оштрафовать за несанкционированную акцию, а выплата может оказаться разовой уступкой без системного решения проблемы.

Местные жители и пользователи соцсетей требуют прозрачного расследования и привлечения к ответственности тех, кто допустил задолженность по зарплате.

 
 
 
 
 
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Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

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