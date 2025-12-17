В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали ситуацию вокруг блогерши, чьи высказывания о детях с аутизмом и родителях особенных детей вызвали широкий общественный резонанс. Комментарий был озвучен заместителем министра внутренних дел РК Санжаром Адиловым, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной переквалификации дела в уголовное, Адилов отметил, что такая возможность законом не предусмотрена.

"Нет, две ответственности законом не предусмотрены. По данному факту уже есть решение суда, назначено наказание в виде штрафа", – заявил замглавы МВД.

Он подчеркнул, что в настоящее время дело рассмотрено в рамках административного производства и дополнительных правовых мер в отношении блогерши не планируется.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, в котором блогерша связала инвалидность, аутизм и онкологические заболевания у детей с так называемым "наказанием" и "расплатой" за поведение родителей. Эти высказывания вызвали резкое осуждение со стороны общества и родителей особенных детей, которые назвали их дискриминационными и оскорбительными.

По итогам разбирательства суд признал блогершу виновной по административной статье и назначил ей штраф.