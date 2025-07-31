На заседании Правительства РК министр транспорта Нурлан Сауранбаев прокомментировал риски дефолта "Казахстан темір жолы" (КТЖ) и подтвердил, что долг национальной компании составляет 2,9 трлн тенге. Он также высказался о текущем состоянии КТЖ, которую возглавлял до назначения в Правительство, передаёт BAQ.KZ.

Журналист напомнил, что в прошлом году Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов заявлял о тяжёлом положении компании и поинтересовался, удалось ли вывести её из состояния, близкого к дефолту. В ответ Нурлан Сауранбаев отметил:

"Алихан Асханович тогда отметил, что КТЖ оказывает значительную поддержку и другим отраслям. Действительно, если бы подобная практика продолжалась в будущем, для КТЖ могли бы возникнуть сложности. Но на сегодняшний день такой необходимости нет. Компания развивается, показатели растут. Уже в следующем году мы сможем продемонстрировать конкретные результаты, и тогда вы сами увидите, какую оценку дадут инвесторы. Крупные зарубежные фонды и финансовые институты также дают положительные оценки. Международные рейтинговые агентства присваивают компании хорошие рейтинги", — подчеркнул министр транспорта.

Также журналист поднял вопрос о долге компании в размере 2,9 трлн тенге. Отвечая, Сауранбаев пояснил, что работа по его сокращению ведётся.