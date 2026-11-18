Шашлычные, бани и кафе в Алматы готовят к новым ограничениям на уголь и дрова
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Привычный дым из шашлычных, бань и небольших кафе может стать поводом для перехода на другое топливо. В Алматы готовятся к новым экологическим требованиям, которые затронут предпринимателей в отдельных районах города. Некоторые правила начнут действовать уже в январе 2027 года, передаёт BAQ.KZ.
Речь идёт прежде всего о заведениях, которые используют уголь, дрова и жидкое топливо. При их сжигании в воздух попадают сажа, дым и другие загрязняющие вещества. Особенно остро это ощущают жители домов, расположенных рядом с такими объектами.
Специалисты ТОО «Eco Almaty» уже обходят кафе, шашлычные, бани и станции технического обслуживания. Они выясняют, на каком топливе работает бизнес, и объясняют владельцам, к каким изменениям нужно подготовиться.
Главное новшество касается районов, где проведён газ. В зонах с низким уровнем выбросов – LEZ – планируется ограничить использование твёрдого и жидкого топлива для производственных нужд.
Проще говоря, если заведение находится в такой зоне и имеет доступ к газу, продолжать использовать уголь или другое подпадающее под ограничения топливо для производственных нужд будет нельзя после вступления соответствующих требований в силу.
Изменения затронут и стационарные источники загрязнения. Для них предусмотрены требования к очистке выбросов, поэтому некоторым предпринимателям может понадобиться дополнительное оборудование.
Когда начнут действовать ограничения?
Отдельные положения Правил охраны атмосферного воздуха вступят в силу в январе 2027 года. Однако это не означает, что новые ограничения автоматически распространятся на все кафе, бани и шашлычные Алматы.
Их применение в зонах LEZ будет зависеть от утверждения границ этих территорий отдельным постановлением акимата.
Пока предпринимателям рекомендуют проверить оборудование, оценить возможность перехода на природный газ и при необходимости заранее позаботиться об очистке выбросов.
В Eco Almaty отмечают, что разъяснительная работа продолжается в разных районах города.
Таким образом, у бизнеса ещё есть время подготовиться к изменениям. Но окончательно понять, какие именно заведения окажутся в зоне действия новых ограничений, можно будет после утверждения границ LEZ.
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