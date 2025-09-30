В социальных сетях распространились сообщения о якобы предусмотренной административной ответственности за громкий плач ребёнка. В Департаменте полиции области Абай заявили, что данная информация является некорректным толкованием законодательства, передает BAQ.KZ.

В ведомстве уточнили, что статья 437 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за шумные действия, мешающие отдыху и спокойствию граждан в период с 22:00 до 9:00. К ним относятся, в частности, проведение работ в жилище и вне его, сопровождаемых громким шумом, если они не связаны с неотложной необходимостью.

"Плач младенцев не является основанием для привлечения к административной ответственности", — подчеркнули в полиции.

Также отмечается, что каждое обращение рассматривается индивидуально, с учётом как объективной, так и субъективной стороны возможного правонарушения.