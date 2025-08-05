Сегодня, 20:32

Сегодня, 20:32

Неблагоприятная погода ожидается почти во всех регионах РК, передаёт BAQ.KZ.

Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской областях и Улытау.

Гроза и ветер – в Жетысу и Астане.

Гроза, туман и ветер – в СКО, ВКО и области Абай.

Сильный дождь, шквал, гроза, ветер и пожарная опасность – в Павлодарской области.

Сильный дождь, град, шквал, гроза и ветер – в Акмолинской области.

В Мангистау прогнозируются пыльная буря, ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность.

Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте и Кызылординской области.

Гроза, пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области.

В Актюбинской области – гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в ЗКО.

В Костанайской области прогнозируются гроза, град, шквал, ветер и пожарная опасность.

В Туркестанской области – пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.