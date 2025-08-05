Грозы, град, бури и жара: Казахстан накрывает волна экстремальной погоды
Синоптики прогнозируют грозы, шквалы и пыльные бури в ряде областей Казахстана.
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Неблагоприятная погода ожидается почти во всех регионах РК, передаёт BAQ.KZ.
Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской областях и Улытау.
Гроза и ветер – в Жетысу и Астане.
Гроза, туман и ветер – в СКО, ВКО и области Абай.
Сильный дождь, шквал, гроза, ветер и пожарная опасность – в Павлодарской области.
Сильный дождь, град, шквал, гроза и ветер – в Акмолинской области.
В Мангистау прогнозируются пыльная буря, ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность.
Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте и Кызылординской области.
Гроза, пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области.
В Актюбинской области – гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в ЗКО.
В Костанайской области прогнозируются гроза, град, шквал, ветер и пожарная опасность.
В Туркестанской области – пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
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