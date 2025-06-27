Погода в большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни резко ухудшится - над страной активизировался циклон с мощными атмосферными фронтами, передает BAQ.KZ. Ожидаются дожди с грозами, местами - сильные ливни с градом. Особенно неблагоприятные условия прогнозируются в западных, северо-западных, северных, восточных и центральных областях. Жителей просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности: осадки могут сопровождаться шквальным ветром, а в некоторых регионах возможны подтопления.

На юге и юго-востоке страны ситуация будет более спокойной - осадки маловероятны, однако здесь возможны пыльные бури и сильный ветер. Несмотря на погодные аномалии, существенных изменений температуры воздуха не ожидается. В дневные часы на западе, северо-западе и севере республики воздух прогреется до +18…+28 градусов. В центре и на востоке будет теплее - от +20 до +33 градусов. На юге и юго-востоке по-летнему жарко - от +27 до +38 градусов.

Синоптики предупреждают: циклоническая активность сохранится в ближайшие дни, поэтому казахстанцам стоит следить за оперативной информацией и по возможности ограничить пребывание на улице во время непогоды.