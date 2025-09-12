В ближайшие дни Казахстан окажется во власти неустойчивой погоды: синоптики предупреждают о ливнях, грозах, шквалах и даже граде, которые затронут большую часть страны, передает BAQ.KZ.

тмосферные фронты, проходящие над территорией республики, принесут с собой резкие смены погодных условий и заметное похолодание в ряде регионов.

Так, 13–14 сентября сильные дожди и град ожидаются в Восточно-Казахстанской области, а 14 сентября непогода доберется до горных районов области Жетісу. На следующий день, 15 сентября, в Мангистауской области прогнозируются ливни, шквалистый ветер и возможный град.

Нестабильность атмосферных процессов также принесёт усиление ветра по всей территории Казахстана, особенно в северо-западных, северных, восточных, центральных и юго-восточных регионах. В ночные и утренние часы возможны густые туманы, что создаст дополнительные сложности для автомобилистов.

Температурный фон в республике начнёт изменяться. На востоке страны ночные температуры опустятся до 0…+9°С, днём воздух прогреется до +10…+22°С. В центре ожидается +1…+9°С ночью и +12…+20°С днём. На юге Казахстана сохраняется относительное тепло: +10…+16°С ночью и до +28°С днём, но резкое похолодание уже на подходе. На севере и северо-западе дневные температуры повысятся до +12…+19°С, тогда как на западе и юго-востоке страны существенных изменений не прогнозируется.