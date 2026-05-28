Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на 28-30 мая

Сразу в 17 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 28–30 мая. Синоптики Казгидромет предупреждают о резком ухудшении погоды: страну накроют сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер и пыльные бури, передает BAQ.kz.

По прогнозам метеорологов, наиболее сложная погодная ситуация ожидается на юге, востоке и западе страны. Во многих областях порывы ветра будут достигать 25–28 метров в секунду, что уже считается опасным явлением.

Особенно напряженная обстановка прогнозируется в Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Атырауской и Туркестанской областях. Здесь ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы. В ряде регионов одновременно сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы вечером ожидаются сильные осадки и грозы, ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Аналогичная ситуация прогнозируется в Конаеве, Таразе, Атырау, Кызылорде и других крупных городах.

В Мангистауской и Кызылординской областях к грозам добавятся пыльные бури, а в Восточно-Казахстанской области и области Абай синоптики предупреждают о сочетании сильного ветра и высокой пожарной опасности.

Нестабильная погода ожидается и в столице. В Астане прогнозируются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Под ударом стихии также окажутся Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Улытауская области. Там возможны ливни, град и шквалистый ветер.

Синоптики призывают жителей соблюдать меры безопасности, по возможности отказаться от дальних поездок в непогоду и внимательно следить за оперативными сообщениями экстренных служб.