Грозы, град и жара до +36°C: синоптики предупредили казахстанцев о нестабильной погоде
Сегодня 2026, 08:03
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Сегодня 2026, 08:03Сегодня 2026, 08:03
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4 июня на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода.
По данным МЧС, в регионах ожидаются грозы, сильные дожди, порывистый ветер, местами возможен град. В отдельных районах температура воздуха поднимется до +35...+36°C, также прогнозируются пыльные бури.
Спасатели предупреждают, что в большинстве областей страны сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
В Астане 4 июня ожидаются кратковременный дождь и гроза.
В Алматы прогнозируется западный ветер, ночью его порывы могут достигать 15 м/с.
В Шымкенте ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности во время грозы, избегать открытых пространств и быть осторожными при сильном ветре.
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