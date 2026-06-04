Грозы, град и жара до +36°C: синоптики предупредили казахстанцев о нестабильной погоде

4 июня на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода.

По данным МЧС, в регионах ожидаются грозы, сильные дожди, порывистый ветер, местами возможен град. В отдельных районах температура воздуха поднимется до +35...+36°C, также прогнозируются пыльные бури.

Спасатели предупреждают, что в большинстве областей страны сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

В Астане 4 июня ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Алматы прогнозируется западный ветер, ночью его порывы могут достигать 15 м/с.

В Шымкенте ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности во время грозы, избегать открытых пространств и быть осторожными при сильном ветре.