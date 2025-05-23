В Алматы и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы, дождя, ветра и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.

Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в СКО, Карагандинской и Павлодарской областях.

Гроза, град и чрезвычайная пожарная опасность – в Улытау.

Туман и ветер – в Акмолинской области.

Высокая пожарная опасность сохранится в Атырауской и Актюбинской областях.

В Алматы прогнозируются сильный дождь, гроза, град и ветер.

В Алматинской области – сильный дождь, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.

В ВКО – сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай.

Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской и Кызылординской областях.

Гроза, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Костанайской области.

Жителей Жамбылской области предупредили о грозе, граде, пыльной буре, ветре и чрезвычайной пожарной опасности.

В Мангистау – гроза и высокая пожарная опасность.

В Алматы и регионе ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.