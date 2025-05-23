Грозы и дожди стали причинами штормового предупреждения почти по всему Казахстану
Синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погодных условий.
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В Алматы и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы, дождя, ветра и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.
Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в СКО, Карагандинской и Павлодарской областях.
Гроза, град и чрезвычайная пожарная опасность – в Улытау.
Туман и ветер – в Акмолинской области.
Высокая пожарная опасность сохранится в Атырауской и Актюбинской областях.
В Алматы прогнозируются сильный дождь, гроза, град и ветер.
В Алматинской области – сильный дождь, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.
В ВКО – сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай.
Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской и Кызылординской областях.
Гроза, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Костанайской области.
Жителей Жамбылской области предупредили о грозе, граде, пыльной буре, ветре и чрезвычайной пожарной опасности.
В Мангистау – гроза и высокая пожарная опасность.
В Алматы и регионе ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.
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