Грозы и град накроют мегаполисы Казахстана
Казахстан ждут температурные сюрпризы.
Вчера, 15:11
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Вчера, 15:11Вчера, 15:11
312Фото: iStock
На этой неделе в крупнейшие города Казахстана возвращается неустойчивая погода: с 21 по 23 мая жителей Астаны, Алматы и Шымкента ожидают дожди с грозами, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". В столице 21 мая обойдется без осадков, однако уже на следующий день прогнозируется дождь и гроза, а 23 мая возможен даже град при порывистом ветре и значительном похолодании.
Алматы встретит середину недели теплой и сухой погодой, но к пятнице там также ожидаются грозы и возможный град, сопровождающиеся усилением ветра.
Самый жаркий прогноз - у Шымкента: 22 мая воздух прогреется до +37°C, но уже 23 мая температура резко понизится, и город накроют кратковременные дожди и грозы.
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