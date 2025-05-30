Грозы и бури: штормовое предупреждение объявили по Казахстану
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе и граде.
Жителей Акмолинской области и СКО – о грозе, граде и ветре.
Ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Туркестанской области, области Абай и Улытау.
Гроза и высокая пожарная опасность – в Карагандинской области.
Жара и высокая пожарная опасность – в Мангистау, ЗКО и Актюбинской области.
В Шымкенте и Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Гроза и ветер ожидаются в Алматинской области.
Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Пыльная буря, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.
Пыльная буря, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.
Гроза, град и высокая пожарная опасность – в Костанайской области.
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