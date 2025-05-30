В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе и граде.

Жителей Акмолинской области и СКО – о грозе, граде и ветре.

Ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Туркестанской области, области Абай и Улытау.

Гроза и высокая пожарная опасность – в Карагандинской области.

Жара и высокая пожарная опасность – в Мангистау, ЗКО и Актюбинской области.

В Шымкенте и Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Гроза и ветер ожидаются в Алматинской области.

Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Пыльная буря, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.

Пыльная буря, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.

Гроза, град и высокая пожарная опасность – в Костанайской области.