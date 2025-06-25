С 26 по 28 июня на территорию Казахстана придёт северо-западный циклон, который принесёт с собой долгожданное похолодание, дожди и грозы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Погодный фронт накроет западные, северо-западные, центральные и восточные регионы страны. Ожидаются сильные ливни, местами возможны грозы, град и шквальные усиления ветра. Дневные температуры в этих регионах опустятся до +18…+28 градусов, что станет ощутимым контрастом после недавней жары.

Однако на юге и юго-востоке Казахстана жара по-прежнему останется без изменений. Там воздух будет прогреваться до +38 градусов, создавая заметный температурный разрыв между регионами.

Жители и гости страны предупреждены о возможных погодных аномалиях - синоптики призывают соблюдать осторожность, особенно в периоды гроз и шквалистого ветра.