Грозы, ливни и шквалы сменят жару на большей части Казахстана
Циклон меняет погоду в Казахстане.
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С 26 по 28 июня на территорию Казахстана придёт северо-западный циклон, который принесёт с собой долгожданное похолодание, дожди и грозы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Погодный фронт накроет западные, северо-западные, центральные и восточные регионы страны. Ожидаются сильные ливни, местами возможны грозы, град и шквальные усиления ветра. Дневные температуры в этих регионах опустятся до +18…+28 градусов, что станет ощутимым контрастом после недавней жары.
Однако на юге и юго-востоке Казахстана жара по-прежнему останется без изменений. Там воздух будет прогреваться до +38 градусов, создавая заметный температурный разрыв между регионами.
Жители и гости страны предупреждены о возможных погодных аномалиях - синоптики призывают соблюдать осторожность, особенно в периоды гроз и шквалистого ветра.
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