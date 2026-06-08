Грозы с градом и шквалистым ветром ожидаются в ряде регионов 8 июня

Синоптики представили прогноз погоды на понедельник, 8 июня, по всей территории Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным метеорологов, в западных и северных регионах страны ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

В то же время на юге и в центре республики сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Самыми жаркими городами станут Кызылорда и Туркестан, где днем воздух прогреется до +36...+38 градусов. До +35 градусов ожидается в Жезказгане, Павлодаре, Таразе и Шымкенте.

В Астане и Алматы осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха в обоих мегаполисах составит +28...+30 градусов.

На востоке страны, в том числе в Семее и Усть-Каменогорске, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

Синоптики рекомендуют жителям регионов, где ожидаются грозы, град и шквалистый ветер, соблюдать меры предосторожности и следить за оперативными предупреждениями служб.