Грозы, шквалистый ветер и жара до +35: синоптики предупредили о непогоде в Казахстане

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение на 5 июня сразу для нескольких регионов Казахстана. В разных частях страны ожидаются грозы, сильный ветер, ливни, град, пыльные бури и экстремальная пожарная опасность.

Грозы и сильный ветер

На севере, в центре и на западе Казахстана прогнозируются дожди с грозами. В отдельных районах Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер.

Порывы ветра местами достигнут 23-28 метров в секунду. Особенно сильный ветер ожидается в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.

В Астане синоптики прогнозируют юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Жара до +35 градусов

Высокие температуры сохранятся на востоке и юго-востоке страны. В области Жетысу и области Абай днем воздух прогреется до 35 градусов.

При этом в ряде районов южных и восточных регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, в том числе в горных районах Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

Пыльные бури и пожарная опасность

На севере Кызылординской области и в отдельных районах Туркестанской области прогнозируются пыльные бури.

Одновременно во многих регионах сохраняется высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Наиболее сложная ситуация ожидается в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жетысуской, Абайской и Туркестанской областях.

По данным синоптиков, в ряде районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, что значительно повышает риск возникновения природных пожаров.

Где ожидаются самые сложные погодные условия

Наиболее неблагоприятная погодная обстановка прогнозируется в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, где возможны сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

Жителям этих регионов, а также районов с высоким риском природных пожаров рекомендуют следить за официальными предупреждениями и соблюдать меры безопасности.