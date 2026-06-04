Грозы, шквалистый ветер и жара до +35: синоптики предупредили о непогоде в Казахстане
Штормовые предупреждения объявлены в большинстве регионов страны. 5 июня синоптики прогнозируют грозы, град, шквалистый ветер, сильную жару и высокий риск природных пожаров.
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Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение на 5 июня сразу для нескольких регионов Казахстана. В разных частях страны ожидаются грозы, сильный ветер, ливни, град, пыльные бури и экстремальная пожарная опасность.
Грозы и сильный ветер
На севере, в центре и на западе Казахстана прогнозируются дожди с грозами. В отдельных районах Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер.
Порывы ветра местами достигнут 23-28 метров в секунду. Особенно сильный ветер ожидается в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.
В Астане синоптики прогнозируют юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
Жара до +35 градусов
Высокие температуры сохранятся на востоке и юго-востоке страны. В области Жетысу и области Абай днем воздух прогреется до 35 градусов.
При этом в ряде районов южных и восточных регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, в том числе в горных районах Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
Пыльные бури и пожарная опасность
На севере Кызылординской области и в отдельных районах Туркестанской области прогнозируются пыльные бури.
Одновременно во многих регионах сохраняется высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Наиболее сложная ситуация ожидается в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жетысуской, Абайской и Туркестанской областях.
По данным синоптиков, в ряде районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, что значительно повышает риск возникновения природных пожаров.
Где ожидаются самые сложные погодные условия
Наиболее неблагоприятная погодная обстановка прогнозируется в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, где возможны сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.
Жителям этих регионов, а также районов с высоким риском природных пожаров рекомендуют следить за официальными предупреждениями и соблюдать меры безопасности.
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