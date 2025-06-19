В пятницу, 20 июня, жителей крупнейших городов Казахстана ждёт весьма контрастная и местами экстремальная погода. Пресс-служба РГП "Казгидромет" обнародовала актуальный прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента, передает BAQ.KZ.

В столице ожидается по-настоящему неспокойный день: переменная облачность, местами прольются дожди, возможны грозы. Днём не исключаются шквалистый ветер, пыльная буря и даже град. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Температура воздуха составит от +18 до +20 градусов ночью и поднимется до +23…+25 днём.

На юге страны, в Алматы, также прогнозируется переменная облачность. Днём возможны дожди, местами сильные, грозы и град. Ожидаются и шквальные усиления ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью составит +23…+25, днём столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

А вот Шымкент порадует ясным и по-летнему жарким днём. Осадков не ожидается, а температура воздуха днём достигнет +33…+35 градусов. Ветер западный, умеренный - 8–13 м/с.