28 сентября синоптики прогнозируют на территории Казахстана переменчивую погоду: местами ожидаются грозы, дожди с переходом в снег, туман и заморозки. В отдельных регионах сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки 1–3 градуса.

На севере и юго-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днём местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15–20 м/с. В Шымкенте и Туркестане днём гроза, ветер порывами 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами высокая.

В Алматинской области днём местами гроза. На севере, юге и в горах порывы ветра 15–20 м/с. В Конаеве днём ветер порывами 15–20 м/с.

В Акмолинской области на востоке днём осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром местами туман, заморозки до 3 градусов. В Кокшетау ночью заморозки 1–3 градуса.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром туман. Ночью заморозки до 3 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром туман, заморозки на почве до 3 градусов.

В области Абай местами сильный дождь, днём возможен град и шквал. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный и северный, порывы 15–20 м/с. В Семее днём гроза.

В Восточно-Казахстанской области днём местами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске днём гроза.

В Карагандинской области ночью на востоке осадки, местами сильные (дождь с переходом в снег). Днём на юге сильный дождь. Ночью и утром туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днём гроза. В районе Алаколя северо-западный ветер порывами 15–20 м/с.

В Жамбылской области днём гроза. Ветер северо-западный и северо-восточный, порывы 15–20 м/с. В Таразе днём гроза и порывистый ветер. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере заморозки 2 градуса. На юге высокая пожарная опасность, в остальных районах — чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью и утром местами туман.

В Костанайской области днём осадки (дождь с переходом в снег), гололёд. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с. Ночью заморозки до 3 градусов. В Костанае дождь с переходом в снег, гололёд и заморозки.