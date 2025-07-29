Почти во всех регионах Казахстана во вторник, 29 июля, ожидается неустойчивая погода, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дожди с грозами, а местами и град.

В Астане прогнозируют облачность с дождём и грозой. Ожидаются порывы ветра до 23 м/с. Температура: ночью +13...+15°C, днём +22...+24°C. В Алматы также возможны дожди с грозами, ветер усилится до 18 м/с. Температура днём поднимется до +31…+33°C.

В Шымкенте — преимущественно солнечно и жарко: +34…+36°C днём. Осадков не ожидается. На западе страны, в Актау и Атырау, — без осадков, облачно, температура около +30…+33°C.

В северных и восточных регионах — Кокшетау, Петропавловск, Семей, Усть-Каменогорск — пройдут дожди с грозами, местами град. Порывы ветра достигают 20 м/с. На юго-востоке, в Талдыкоргане, Таразе и Туркестане, — сухо и жарко, местами до +37°C. В центральных и северо-восточных областях — Караганда, Жезказган, Павлодар — облачно, с дождями и усилением ветра. Температура варьируется от +22 до +32°C.

Синоптики призывают жителей соблюдать осторожность, особенно в регионах с ожидаемыми грозами и сильными порывами ветра.