Грозы вызвали серию лесных пожаров в Казахстане

За минувшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали пять лесных пожаров. Все возгорания удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Как сообщили в профильном ведомстве, один пожар произошел в Акмолинской области, один — в Алматинской области, два — на территории ГЛПР «Семей орманы» и еще один — в ГЛПР «Ертіс орманы».

Очаги возгорания были своевременно обнаружены с помощью системы раннего выявления лесных пожаров. Благодаря оперативной работе лесной охраны и специалистов РГКП «Казавиалесоохрана» распространения огня удалось избежать. По предварительным данным, основной причиной большинства пожаров стали грозовые разряды.

В связи с пожароопасным периодом жителей страны призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесным ресурсам.