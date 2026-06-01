Грозы, жара до 40 градусов и шквалы: погода резко изменится в Казахстане

Синоптики объявили штормовое предупреждение сразу в ряде регионов Казахстана на 1 июня.

По прогнозам, в западных, северных и центральных областях страны ожидаются дожди, грозы, местами сильные осадки, град и шквалистый ветер. Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях.

В Астане ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем возможны дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Одновременно в южных и восточных регионах сохранится аномально жаркая погода. В Жамбылской и Туркестанской областях температура воздуха поднимется до 38–40 градусов. Сильная жара также ожидается в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской областях, области Жетісу и области Абай.

Синоптики предупреждают, что в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Особенно это касается отдельных районов Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жетісу и других областей.

Кроме того, в западных регионах страны прогнозируются обильные осадки. Под действие предупреждения попали Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская и Костанайская области.

Специалисты рекомендуют жителям следить за изменениями погоды, соблюдать меры безопасности и по возможности избегать пребывания на открытой местности во время грозы и сильного ветра.