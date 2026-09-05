Грунтовые воды подтопили шахту в Хромтау
На месте происшествия ведутся восстановительные работы и откачка воды.
5 Сентября 2026, 07:11
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5 Сентября 2026, 07:115 Сентября 2026, 07:11
83Фото: Скриншот видео
Горные выработки шахты «Молодежная» в Хромтау оказались подтоплены грунтовыми водами. На месте проводятся восстановительные работы.
По информации департамента по ЧС области, подтопление произошло на шахте «Молодежная» Донского горно-обогатительного комбината ТНК «Казхром». Кадры произошедшего появились в социальных сетях.
В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы и откачивают воду из горных выработок.
В ДЧС отметили, что уровень воды в водосборнике находится в пределах нормы.
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