Грунтовые воды подтопили шахту в Хромтау

На месте происшествия ведутся восстановительные работы и откачка воды.

5 Сентября 2026, 07:11
АВТОР
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Скриншот видео 5 Сентября 2026, 07:11
5 Сентября 2026, 07:11
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Фото: Скриншот видео

Горные выработки шахты «Молодежная» в Хромтау оказались подтоплены грунтовыми водами. На месте проводятся восстановительные работы.

По информации департамента по ЧС области, подтопление произошло на шахте «Молодежная» Донского горно-обогатительного комбината ТНК «Казхром». Кадры произошедшего появились в социальных сетях.

В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы и откачивают воду из горных выработок.

В ДЧС отметили, что уровень воды в водосборнике находится в пределах нормы.

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