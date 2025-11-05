В Карагандинской области, в Каркаралинском районе, в районе дома отдыха "Шахтёр" проведены поисково-спасательные работы по обнаружению двух туристов, которые днём поднялись в горы на прогулку и заблудились, передаёт BAQ.KZ.

Поисковая группа МЧС при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружила туристов в 2,5 км от дома отдыха. Медицинская помощь им не потребовалась.