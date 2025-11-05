Группа туристов заблудилась в Каркаралинских горах
Туристов обнаружили в помощью дрона.
Сегодня, 02:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:25Сегодня, 02:25
111Фото: Pixabay.com
В Карагандинской области, в Каркаралинском районе, в районе дома отдыха "Шахтёр" проведены поисково-спасательные работы по обнаружению двух туристов, которые днём поднялись в горы на прогулку и заблудились, передаёт BAQ.KZ.
Поисковая группа МЧС при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружила туристов в 2,5 км от дома отдыха. Медицинская помощь им не потребовалась.
"Отправляясь в лес, обязательно берите с собой заряженный телефон, запас воды и еды. Сообщайте близким свой маршрут и не выходите в лес в тёмное время суток", - напомнили в МЧС.
Самое читаемое
- Синоптики предупреждают казахстанцев о резком похолодании
- В Шымкенте 6-летний мальчик погиб под колесами машины на пешеходном переходе
- Алике Мухамадиевой из Караганды вынесли приговор за разжигание розни в соцсетях
- На озере Алаколь построят Арбат и благоустроят набережную
- Три человека погибли в жуткой аварии в области Абай