  • 5 Ноября, 03:21

Группа туристов заблудилась в Каркаралинских горах

Туристов обнаружили в помощью дрона.

Сегодня, 02:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 02:25
Сегодня, 02:25
111
Фото: Pixabay.com

В Карагандинской области, в Каркаралинском районе, в районе дома отдыха "Шахтёр" проведены поисково-спасательные работы по обнаружению двух туристов, которые днём поднялись в горы на прогулку и заблудились, передаёт BAQ.KZ.

Поисковая группа МЧС при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружила туристов в 2,5 км от дома отдыха. Медицинская помощь им не потребовалась.

"Отправляясь в лес, обязательно берите с собой заряженный телефон, запас воды и еды. Сообщайте близким свой маршрут и не выходите в лес в тёмное время суток", - напомнили в МЧС.

Самое читаемое

Наверх