Группа вымогателей действовала у границы в Жамбылской области

Группу, подозреваемую в систематическом вымогательстве денег у водителей, задержали в Жамбылской области.

Операцию провели сотрудники полиции совместно с ДКНБ.

По данным МВД, подозреваемые требовали деньги у водителей большегрузов, автобусов, легковых и транзитных автомобилей, которые следовали через пограничный пост в регионе.

Сколько обысков провели

23 сентября правоохранители провели сразу 27 обысков в рамках расследования.

В результате были обнаружены и изъяты холодное оружие, средства связи, крупная сумма денег и автомобили.

Что выясняет следствие

Уголовное дело расследуется по факту вымогательства, совершенного группой лиц.

Сейчас следователи устанавливают роль каждого из задержанных, все обстоятельства предполагаемой преступной деятельности и проверяют информацию о возможных дополнительных эпизодах.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп, оказывающих давление на граждан и представителей бизнеса.

Правоохранительные органы также призвали граждан и предпринимателей не оставаться один на один с фактами вымогательства и обращаться в полицию.