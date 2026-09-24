Группа вымогателей действовала у границы в Жамбылской области
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Группу, подозреваемую в систематическом вымогательстве денег у водителей, задержали в Жамбылской области.
Операцию провели сотрудники полиции совместно с ДКНБ.
По данным МВД, подозреваемые требовали деньги у водителей большегрузов, автобусов, легковых и транзитных автомобилей, которые следовали через пограничный пост в регионе.
Сколько обысков провели
23 сентября правоохранители провели сразу 27 обысков в рамках расследования.
В результате были обнаружены и изъяты холодное оружие, средства связи, крупная сумма денег и автомобили.
Что выясняет следствие
Уголовное дело расследуется по факту вымогательства, совершенного группой лиц.
Сейчас следователи устанавливают роль каждого из задержанных, все обстоятельства предполагаемой преступной деятельности и проверяют информацию о возможных дополнительных эпизодах.
В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп, оказывающих давление на граждан и представителей бизнеса.
Правоохранительные органы также призвали граждан и предпринимателей не оставаться один на один с фактами вымогательства и обращаться в полицию.
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