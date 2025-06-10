МВД Казахстана продолжает бороться с организованной преступностью и вымогательством, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. 3 июня в Алматы в результате оперативных мероприятий сотрудники УБОП ДП города совместно с Комитетом национальной безопасности (КНБ) и прокуратурой задержали группу подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая вымогательство, незаконное хранение оружия и участие в противоправных конфликтах.

По информации полиции, один из эпизодов преступной деятельности группы связан с незаконным удержанием иностранного гражданина. Злоумышленники применили физическое насилие и угрозы в отношении потерпевшего, заставив его передать им 5 миллионов тенге. Преступники держали жертву в съемной квартире, пока не добились желаемого.

Во время операции было проведено 25 обысков, в ходе которых изъяты семь пистолетов, боеприпасы, холодное оружие и наркотические вещества. На основании собранных материалов возбуждено несколько уголовных дел.

Все задержанные были помещены в изолятор временного содержания. МВД подчеркивает, что преступная деятельность группы будет пресечена, и виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом.

Представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс отметил, что оперативная ситуация в крупных мегаполисах, включая Алматы, находится под постоянным контролем правоохранительных органов, и они продолжат принимать решительные меры для обеспечения безопасности граждан.