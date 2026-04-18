Группу подростков, планировавших нападение на школу, задержали в Турции

В турецком Измире задержали членов группировки из восьми подозреваемых, которые, предположительно, готовили нападение на одну из средних школ, передает BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.

Правоохранители установили, что группа учащихся лицея в районе Торбалы в группе Whatsapp планировала нападение на среднюю школу, аналогичное недавним инцидентам в Шанлыурфе и Кахраманмараше.

В рамках расследования были задержаны восемь человек, шестерым из низ 17 лет, одному - 18, а возраст еще одного подозреваемого не приводится. Решением суда двое из задержанных были отправлены под домашний арест, двоих передали под судебный надзор, еще трое были отпущены домой, информация о мере пресечения в отношении восьмого задержанного не приводится.

После проведения обысков в домах подозреваемых и в цифровых материалах были изъяты улики.

Расследование по факту продолжается.