Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея
Грузовик оказался "заложником" тепловой камеры, которую в конце августа закопали коммунальщики. На месте аварии реконструировали теплотрассу. Однако пустоты в земле привели к серьёзной аварии. 15 тонн грунта, который везла машина, опрокинулись на оживлённом перекрёстке. Полицейские перекрыли движение. Водитель не пострадал. На месте побывал корреспондент BAQ.KZ.
В самом центре Семее на углу улиц Ибраева и Уранхаева под землю угодил самосвал. 15-тонник был гружён 15 тоннами грунта, которые опрокинулись на землю. Общая нагрузка составила около 30 тонн.
Владелец и водитель транспортного средства приехали на место, однако отказались давать какие-либо комментарии. Водитель не пострадал.
Прибывший на место наряд полиции оцепил территорию и запретил прохожим подходить к аварийному участку, чтобы не создавать ещё большую нагрузку на грунт.
По данным Управления энергетики и ЖКХ области Абай на данной территории проводили капитальные работы на теплотрассе, которая относится к котельным 103 и 103 А.
Реконструкцию теплопровода проводила подрядная организация "Alyans XXI". Согласно плану, работы начались в 2024 году и завершились в конце августа этого года. На данный проект было выделено 2,2 млрд. тенге.
Стоит отметить, что этот участок стал проблемным почти сразу после того, как закопали грунт. Первый "звоночек" прозвенел в начале сентября, когда после дождей под асфальт угодил легковой автомобиль, а затем и спецтехника, которая приехала устранять провал.
Третьей "жертвой" стал самосвал.
Как ранее рассказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ обалсти Абай Раджан Сейтканов, ответственность и гарантийные обязательства за выполненные работы на данном перекрёстке несёт подрядчик. Как и договорённость по асфальтированию.
Напомним, в этом году на подготовку к отопительному сезону Абайской области из всех видов бюджета выделили 15 миллиардов тенге.
Повредил ли грузовик новые теплосети и что именно стало причиной провала самосвала , ещё предстоит выяснить. А между тем, уже в октябре в Семее стартует отопительный сезон.
Фото: Альбина Халел
