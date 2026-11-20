Через пограничный переход Достык – Алашанькоу между Казахстаном и Китаем перевезли 19,1 млн тонн грузов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Рост грузопотока обсудили на выездном совещании на станции Достык под руководством председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржана Кельбуганова. Во встрече также участвовали представители «Қазақстан темір жолы».

Участники совещания проверили перегрузочные терминалы станции, их оборудование и готовность к дальнейшему увеличению объёмов перевозок.

Представители компаний «Кедентранссервис», «ДостыкТранстерминал», ЕТТ «Достык», «ДостыкКаргоСервис» и «Рифайнери» сообщили, что терминалы готовы принимать дополнительные грузы. По их данным, для этого достаточно кранового оборудования, специальной техники и работников.

При этом модернизация станции продолжается. На терминалах обновляют инфраструктуру и внедряют цифровые решения, чтобы ускорить перегрузку товаров.

Отдельно на совещании обсудили, как сократить время оборота контейнерных поездов, эффективнее использовать вагоны и увеличить скорость перевозок.

Для этого Казахстану также необходимо согласовывать развитие железнодорожной инфраструктуры с китайской стороной и соседними железнодорожными администрациями.

По итогам встречи участники определили дальнейшие меры по улучшению работы станции и взаимодействию с операторами вагонов. Главная задача – обеспечить бесперебойное движение грузов через пограничный переход на фоне растущего товаропотока.