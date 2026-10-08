Грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза к 2040 году

Грузопоток через Каспий к 2040 году может увеличиться в четыре раза при выполнении запланированных инфраструктурных проектов. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сославшись на оценки Всемирного банка.

Президент предложил на экспертном уровне рассмотреть интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP.

«Полагаю, что можно было бы обсудить пока на экспертном уровне интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP, что расширило бы имеющийся потенциал, и это отвечает долгосрочным интересам всех наших государств», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетом Глава государства назвал водную проблематику, которую он отнес к главным вызовам стабильности в Центральной Азии.