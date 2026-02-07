На трассе Алматы–Усть-Каменогорск грузовик марки DAF остановился поперек дороги из-за технической неисправности, временно перекрыв движение, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.

После поступления сообщения на место прибыл старший инспектор административной полиции Жарминского района, майор Бахытжан Карим. Сотрудники полиции организовали временное регулирование движения, чтобы предотвратить заторы и обеспечить безопасность водителей.

По данным ведомства, грузовик с помощью спецтехники был убран на обочину, движение восстановлено, ДТП не произошло, пострадавших нет.