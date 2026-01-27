Грузовик протаранил пункт оплаты на 18-м километре автодороги "Астана – Петропавловск", передает BAQ.KZ.

Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", по предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки "МАЗ" из-за неисправности тормозной системы не справился с управлением и совершил наезд на платёжный терминал, расположенный на полосе для грузового транспорта платной автомобильной дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения. На месте происшествия ему была оказана экстренная медицинская помощь.

– Вследствие происшествия АО "НК "ҚазАвтоЖол" причинен материальный ущерб. Платежный терминал получил механические повреждения, нарушены герметичность и геометрия конструкции, повреждено оборудование учета проезда транспортных средств, а также оборваны кабели электропитания и связи, – сообщили в компании.

В компании призывают автомобилистов строго соблюдать установленный скоростной режим и регулярно контролировать техническое состояние транспортного средства. Эксплуатация транспортного средства с техническими неисправностями и превышение установленной скорости создают реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, а также могут привести к причинению материального ущерба объектам дорожной инфраструктуры.