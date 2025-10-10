Грузовик протаранил пункт оплаты на трассе "Астана – Щучинск"
Сегодня, 15:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
103
Сегодня, 10 октября, на 18-м километре автодороги "Астана – Щучинск" произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: крупнотоннажный грузовик врезался в пункт взимания платы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и на полном ходу протаранил шлагбаум одного из пунктов оплаты. В результате удара конструкция получила существенные механические повреждения.
Как выяснилось, за рулём находился мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас все материалы по факту ДТП переданы в правоохранительные органы. Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства и степень вины водителя.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- Аким в ВКО оштрафован за нецензурную брань в служебном кабинете
- Нацбанк установил курсы валют на 9 октября