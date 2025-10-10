Сегодня, 10 октября, на 18-м километре автодороги "Астана – Щучинск" произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: крупнотоннажный грузовик врезался в пункт взимания платы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и на полном ходу протаранил шлагбаум одного из пунктов оплаты. В результате удара конструкция получила существенные механические повреждения.

Как выяснилось, за рулём находился мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас все материалы по факту ДТП переданы в правоохранительные органы. Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства и степень вины водителя.