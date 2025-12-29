Грузовик провалился под лёд в ЗКО
Сегодня, 06:28
161Фото: МЧС РК
В селе Октябрьском Западно-Казахстанской области грузовой автомобиль провалился под лёд при попытке переезда через реку Чаган, передает BAQ.KZ. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112.
Водитель успел вовремя покинуть кабину и не пострадал. На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые с помощью водолазного расчёта зацепили трос и извлекли грузовик из воды. Пострадавших в результате происшествия нет.