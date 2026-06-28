Грузовик с моторным маслом перевернулся и вспыхнул на трассе Алматы – Ташкент
После ДТП загорелись грузовой автомобиль и разлившиеся горюче-смазочные материалы.
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В Жамбылской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший после дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля.
Инцидент произошел в Жуалынском районе на 560-м километре автодороги Алматы – Ташкент, недалеко от села Нурлыкент. По предварительным данным, грузовик, перевозивший моторное масло, опрокинулся. После аварии загорелись как сам автомобиль, так и разлившиеся горюче-смазочные материалы.
«На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. К моменту прибытия пожарных подразделений грузовой автомобиль и разлившиеся горюче-смазочные материалы были охвачены открытым огнем. Оперативными и профессиональными действиями сотрудников МЧС возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки», — сообщили в министерстве.
В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
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