Грузовик с поднятым кузовом повредил арку в Алматинской области
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На 120-м километре платного участка автодороги Алматы – Хоргос произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman. В результате была повреждена часть контрольной арки в районе «Шелек».
Что произошло
По предварительной информации, грузовик двигался с поднятым кузовом. При проезде под контрольной аркой кузов задел конструкцию и повредил ее часть в одном из направлений движения.
На место оперативно прибыли дорожные службы. Специалисты обеспечили безопасность участка и приняли необходимые меры для восстановления движения.
Пострадали ли люди
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время движение по трассе полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.
Обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами.
Ранее сообщалось, что 13 сентября в Костанайской области произошло происшествие с участием большегрузного автомобиля. Инцидент случился на границе Костанайского и Федоровского районов.
По данным полиции, водитель грузовика доставил асфальт для проведения ремонтных дорожных работ. После разгрузки он забыл опустить кузов и продолжил движение. В результате поднятый кузов повредил дорожную опору.
Водитель большегруза не пострадал. В полиции сообщили, что вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.
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