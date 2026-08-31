На 120-м километре платного участка автодороги Алматы – Хоргос произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman. В результате была повреждена часть контрольной арки в районе «Шелек».

Что произошло

По предварительной информации, грузовик двигался с поднятым кузовом. При проезде под контрольной аркой кузов задел конструкцию и повредил ее часть в одном из направлений движения.

На место оперативно прибыли дорожные службы. Специалисты обеспечили безопасность участка и приняли необходимые меры для восстановления движения.

Пострадали ли люди

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время движение по трассе полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в Костанайской области произошло происшествие с участием большегрузного автомобиля. Инцидент случился на границе Костанайского и Федоровского районов.

По данным полиции, водитель грузовика доставил асфальт для проведения ремонтных дорожных работ. После разгрузки он забыл опустить кузов и продолжил движение. В результате поднятый кузов повредил дорожную опору.

Водитель большегруза не пострадал. В полиции сообщили, что вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.