Утро 10 июля обернулось трагедией на улицах Караганды, передает BAQ.KZ. Примерно в 10:30 на перекрёстке улиц Толепова и Жилстроевская произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, унёсшее человеческую жизнь.

По предварительной информации, водитель грузовика Shacman, двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил проезд автомобилю Lada Granta, который имел преимущество. В результате столкновения 25-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.