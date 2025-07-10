Грузовик смял легковушку в Караганде, водитель не выжил
Жуткая авария унесла жизнь молодого водителя легкового авто.
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
98Фото: ДП Карагандинской области
Утро 10 июля обернулось трагедией на улицах Караганды, передает BAQ.KZ. Примерно в 10:30 на перекрёстке улиц Толепова и Жилстроевская произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, унёсшее человеческую жизнь.
По предварительной информации, водитель грузовика Shacman, двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил проезд автомобилю Lada Granta, который имел преимущество. В результате столкновения 25-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
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