  • 8 Августа, 12:14

Грузовик врезался в тепловоз под Шымкентом

Пострадал водитель, поезда задержались.

Сегодня, 10:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
unsplash Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
112
Фото: unsplash

Ранним утром 8 августа на охраняемом железнодорожном переезде произошло ДТП: грузовой автомобиль HOWO выехал на пути перед маневровым тепловозом, передает BAQ.KZ.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом", - говорится в сообщении КТЖ.

Водителя госпитализировали. Из-за аварии временно остановились три пассажирских поезда, движение полностью восстановлено к 07:18.

АО "НК "ҚТЖ" призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов. Нарушение правил может повлечь не только материальный ущерб, но и создать угрозу жизни и здоровью.

Самое читаемое

Наверх