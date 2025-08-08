Ранним утром 8 августа на охраняемом железнодорожном переезде произошло ДТП: грузовой автомобиль HOWO выехал на пути перед маневровым тепловозом, передает BAQ.KZ.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом", - говорится в сообщении КТЖ.

Водителя госпитализировали. Из-за аварии временно остановились три пассажирских поезда, движение полностью восстановлено к 07:18.

АО "НК "ҚТЖ" призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов. Нарушение правил может повлечь не только материальный ущерб, но и создать угрозу жизни и здоровью.