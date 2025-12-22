  • 22 Декабря, 19:09

Грузовик загорелся на открытой территории в Рудном

Фото: скриншот из видео

В Костанайской области в городе Рудный по улице Топоркова произошло возгорание грузового автомобиля на открытой территории, передаёт BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы, которые незамедлительно направили к месту пожарные подразделения.

К моменту их прибытия моторный отсек и кабина грузовика были охвачены огнем. Пожар был ликвидирован с применением пенообразователя.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

