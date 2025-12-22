Грузовик загорелся на открытой территории в Рудном
Сегодня, 17:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:44Сегодня, 17:44
81Фото: скриншот из видео
В Костанайской области в городе Рудный по улице Топоркова произошло возгорание грузового автомобиля на открытой территории, передаёт BAQ.KZ.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы, которые незамедлительно направили к месту пожарные подразделения.
К моменту их прибытия моторный отсек и кабина грузовика были охвачены огнем. Пожар был ликвидирован с применением пенообразователя.
Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов