Грузовик ЗИЛ загорелся на проспекте Толе би в Алматы
Причина возгорания устанавливается.
30 Августа 2026, 20:54
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30 Августа 2026, 20:5430 Августа 2026, 20:54
37Фото: Скриншот видео
В Алматы на проспекте Толе би загорелся грузовик ЗИЛ. Возгорание произошло на пересечении с улицей Байтурсынова.
По предварительным данным, во время движения из-под капота автомобиля пошел дым, после чего грузовик охватило пламя. Машина загорелась прямо на проезжей части.
На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Спасатели ликвидировали возгорание, полицейские обеспечили безопасность на месте и ограничили доступ в опасную зону.
Медицинская помощь никому не потребовалась, пострадавших нет.
После тушения грузовик убрали с проезжей части.
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