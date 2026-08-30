Грузовик ЗИЛ загорелся на проспекте Толе би в Алматы

Причина возгорания устанавливается.

30 Августа 2026, 20:54
АВТОР
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Скриншот видео 30 Августа 2026, 20:54
30 Августа 2026, 20:54
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Фото: Скриншот видео

В Алматы на проспекте Толе би загорелся грузовик ЗИЛ. Возгорание произошло на пересечении с улицей Байтурсынова.

По предварительным данным, во время движения из-под капота автомобиля пошел дым, после чего грузовик охватило пламя. Машина загорелась прямо на проезжей части.

На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Спасатели ликвидировали возгорание, полицейские обеспечили безопасность на месте и ограничили доступ в опасную зону.

Медицинская помощь никому не потребовалась, пострадавших нет.

После тушения грузовик убрали с проезжей части. 

 
 
 
 
 
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