Грузовик ЗИЛ загорелся на проспекте Толе би в Алматы

В Алматы на проспекте Толе би загорелся грузовик ЗИЛ. Возгорание произошло на пересечении с улицей Байтурсынова.

По предварительным данным, во время движения из-под капота автомобиля пошел дым, после чего грузовик охватило пламя. Машина загорелась прямо на проезжей части.

На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Спасатели ликвидировали возгорание, полицейские обеспечили безопасность на месте и ограничили доступ в опасную зону.

Медицинская помощь никому не потребовалась, пострадавших нет.

После тушения грузовик убрали с проезжей части.